Un’unica grande associazione. Nasce la nuova “Terra Unica“

Si è costituita, ieri, a Castelnuovo, l’associazione "Garfagnana Terra Unica", con presidente pro-tempore Massimo Turri, che comprende attualmente Us Castelnuovo, Asd Pieve Fosciana, Asd Filicaia, Atletico Castiglione, Asd Villetta, Pro Loco Compagnia del Tosco di Sermezzana, Circolo La Tore Palleroso, River Pieve, Pro Loco Villa Collemandina, Circolo Anspi Sillicano, Asd Corfino, Misericordia di Castelnuovo, Autieri della Garfagnana, G. P. Alpi Apuane, Pro Capraia, Asbuc Vagli, Associazione Compriamo a Castelnuovo, Asd Sillicagnana, Metelletoli , Polis Sillico, Sbandieratori Gallicano, Associazione Culturale Chiozza, Asr Cascio, Lupinaia, Associazione Monte Sumbra di Careggine, associazione Le Terre del Moro, Asd Amatori Vicas, Filarmonica Verdi Castelnuovo, Associazione Pesaco, Usd Molazzana, Associazione Lago Si di Pontecosi e Associazione La Campagna di Turritecava. La nuova associazione, che ha come intento quello di mettere in vetrina le eccellenze eno-gastronomiche del territorio, con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana, ha come capofila l’Associazione nazionale Autieri d’Italia.

"Era un passo necessario – spiega il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – costituire questa nuova associazione delle associazioni per migliorare l’organizzazione di Garfagnana Terra Unica, dotandola di una cassa centrale per gestire al meglio i grandi flussi e di un soggetto capofila in grado di tessere le fila di un evento corale di questa portata. Ancora una volta, la rete dell’associazionismo e del volontariato ha saputo rispondere con prontezza dimostrando coesione e capacità di saper lavorare insieme per il bene della Garfagnana".

Dino Magistrelli