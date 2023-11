Unplugged va a scuola “No alle dipendenze da alcol, fumo e droghe“

Si è concluso lo scorso 9 novembre, nella sede della Cittadella Salute “Campo di Marte” , il corso di formazione “Unplugged” che ha coinvolto 16 insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Piana di Lucca e della Valle del Serchio. “Unplugged” è un progetto di prevenzione scolastica finalizzato a prevenire e ritardare l’uso di sostanze psicoattive negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

L’iniziativa è stata individuata dalla Regione Toscana tra quelle caratterizzate da un approccio metodologico di maggior efficacia e per questo è stata inserita come obiettivo strategico nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025. Il progetto, validato scientificamente, si basa sul modello dell’influenza sociale, educazione normativa e la Life skills education: si pone l’obiettivo di rafforzare le capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio da parte degli adolescenti, all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali. In particolare si punta a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze interpersonali, sviluppare e potenziare le abilità personali, correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze, nonché migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze e sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dell’uso di sostanze.

I formatori Unplugged del Servizio per le dipendenze (Ser.D) e dell’Educazione e promozione della Salute della Piana di Lucca e della Valle del Serchio hanno proposto un percorso finalizzato a fornire direttamente ai docenti strumenti utili e immediati, per coinvolgere gli studenti in attività volte a prevenire l’uso di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti. I docenti curricolari debitamente formati, infatti, a loro volta andranno a realizzare 12 unità didattiche nelle classi.

L’obiettivo a breve termine delle attività proposte in aula è quello di migliorare la coesione del gruppo classe, mentre quello a lungo termine è di strutturare e rafforzare le abilità di vita degli adolescenti. Nella foto il gruppo del corso di formazione Unplugged che si è tenuto da martedì 7 a giovedì 9 novembre nella sede della Cittadella della Salute “Campo di Marte”.