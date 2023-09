Un’ondata di fondi Pnrr in arrivo Quasi 2 milioni da “Bando Borghi“ destinati ad investimenti privati

In arrivo una nuova ondata di fondi sui territori dei comuni di Fabbriche di Vergemoli, Camporgiano e Villa Basilica con l’apertura di una eccellente opportunità finanziaria. Questa volta rivolto ai privati che vorranno investire in questi luoghi. Grazie, infatti, alla vittoria del Bando Borghi’, progetto inserito negli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 2 milioni e mezzo di risorse pubbliche, si è i attivato in automatico un ulteriore bando pari ad 1 milione e 700 mila euro, rivolto stavolta ai privati che vorranno operare attivamente.Il nuovo bando permetterà ai privati che vorranno mettersi in gioco nei tre borghi vincitori del precedente bando, Fornovolasco ente capofila, Camporgiano e Villa Basilica, di ricevere un contributo a fondo perduto, previsto dal 90 al 100 per cento, per realizzare attività connesse alla resilienza, alla qualità della vita, al turismo e al commercio. Potranno essere erogate somme fino a 75 mila euro di risorse complessive su progetti importo massimo di 150 mila euro.

L’importo del nuovo bando, inoltre, potrà essere incrementato nel caso che a livello nazionale vi siano, come al momento parrebbe verificarsi, meno richieste di risorse messe a disposizione per altri Comuni. "Queste ulteriori risorse – commenta la notizia il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini – sono importantissime e denotano l’importanza del dialogo tra pubblico e privato. L’essere riusciti a identificare a suo tempo un’elevata partnership al nostro progetto e deciso di aggregarci in più Comuni ,ci ha visto vincenti allora e ci ritrova vincenti oggi, soprattutto a favore della nostra popolazione. Contributi di questo importo, con copertura anche del 100 per cento, sono estremamente rari e preziosi".

"Sicuramente porteranno un beneficio a tutto il nostro territorio - conclude Giannini-, ma anche a quello dei Comuni limitrofi perché, ormai, i confini sono limitazioni percepite dagli amministratori e non certo da popolazione, turisti e commercianti".

Fio. Co.