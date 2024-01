L’amministrazione comunale dalla prossima settimana attiverà uno "sportello" per aiutare i cittadini a presentare le osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale, che sarà aperto il martedì dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 presso i locali C.O.C (Centro Operativo Comunale) situati al piano terra dell’edificio che ospita il Comando della Polizia Municipale, in piazza Aldo Moro. Lo sportello è aperto anche ai cittadini degli altri Comuni coinvolti, ovvero Altopascio, Porcari e Villa Basilica che per ottenere informazioni possono rivolgersi anche all’Ufficio Urbanistica del proprio Comune. Le osservazioni possono essere presentate entro il prossimo 10 marzo. Una fase che rappresenta un momento di condivisione e di partecipazione. Per prendere un appuntamento con lo sportello sarà possibile effettuare le prenotazioni tramite il portale delle prenotazioni online, presente sul sito internet del Comune di Capannori.