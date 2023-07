Uno spettacolo di poesia per voce e musica Michela Innocenti su Beatrice di Pian dgli Ontani Il Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca presenta un nuovo evento: uno spettacolo di poesia per voce e musica sulla vita di Beatrice di Pian Degli Ontani, la "poetessa pastora". Ingresso libero al Museo etnografico provinciale don L. Pellegrini di S. Pellegrino in Alpe.