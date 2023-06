Uno spazio tutto da vivere Inaugurata la prima area di relazione tra uomo e cane

La prima area di relazione tra uomo e cane, realizzata dall’amministrazione nell’ambito del progetto europeo In-Habit, è stata aperta ufficialmente al pubblico ieri mattina alla presenza dell’assessore alla Tutela e al benessere degli animali Cristina Consani, dall’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal direttore Emanuele Vietina; presente anche una rappresentanza del dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa che ha collaborato alla realizzazione del progetto.

L’inaugurazione della struttura, realizzata dietro l’ex ospedale Campo di Marte, comprende complessivamente cinque spazi protetti in cui le persone possono relazionarsi con i loro cani in piena sicurezza e nel rispetto delle altre persone, usufruendo di uno spazio diversificato e stimolante per l’animale che può vivere un’esperienza di divertimento e interazione completa.

"Oggi andiamo ad inaugurare la prima area relazionale del percorso animal lines che si inserisce all’interno del progetto In-Habit - spiega l’assessore Consani - , un progetto molto ambizioso che si è potuto concretizzare grazie all’apporto del dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa che ringrazio per la presenza. In-Habit è un progetto che coinvolge quattro città europee: Cordoba, Riga e Nitra, oltre che a Lucca. Con questo progetto la nostra città si candida ad essere la prima città europea a misura di animale. Apriamo, dunque, le porte di questa area dedicata al rapporto uomo-cane che favorisce l’interazione e il rapporto tra essere umano e animale. Un’area di confort protetta dove si va a socializzare e a giocare con il proprio amico a quattro zampe e nella quale l’animale è stimolato in tutti i suoi cinque sensi".

L’area è divisa in cinque zone recintate, ognuna delle quali è dedicata a cani di dimensioni e peso diverso, tutte sono inoltre dotate di fontanelle, cestini, area giochi. "Tutte le aree e l’intero percorso degli animal lines sono luoghi a misura di famiglia nelle quali si possono trascorrere delle belle ore in spensieratezza con il nostro amico a quattro zampe. Andiamo così a sperimentare delle soluzioni innovative che poi andranno a delineare quella che sarà la città del futuro: una smart city integrata e tecnologica a misura di uomo e animale" conclude l’assessore.

L’area realizzata al Campo di Marte è, infatti, solo la prima di un progetto molto più ampio che prevede anche la costruzione di altre due zone di relazione tra uomo e cane, rispettivamente: all’interno del Parco fluviale e a San Concordio. Infine, i tre spazi protetti saranno collegati da un percorso di 15 chilometri che dal fiume Serchio raggiungerà l’acquedotto del Nottolini.

"Questo è uno dei primi passi concreti del progetto In-Habit - conclude Nicola Lucchesi - molti di noi hanno un animale da compagnia e la cosa più importante credo sia vivere al meglio insieme al nostro animale. Questa struttura permetterà un’interazione migliore in un luogo facilmente accessibile grazie all’ampio parcheggio e ben attrezzato che speriamo possa essere utilizzato da tutta la comunità".

Andrea Falaschi