"Uno dei loro gol era in fuorigioco"

Il secondo miglior girone di andata di sempre nella decennale storia dei “colchoneros“ della Media Valle del Serchio, dietro soltanto a quella squadra che anni fa fu campione d’inverno con al timone un big della panchina come Guido Pagliuca, adesso primo con la Juve Stabia in serie C girone C. Il Ghiviborgo festeggia il Natale con uno splendido settimo posto, a quota 29, salvezza praticamente già raggiunta e con numeri da primato. Sette vittorie su otto gare in casa, 21 punti, più di tutti e 18 reti segnate al “Carraia“, solo il Seravezza ha fatto meglio, con 19, nel conto delle partite casalinghe. Senza contare che la squadra è molto giovane e ha tenuto testa anche alle corazzate senza mai sfigurare. Anzi. Come nel turno infrasettimanale, l’ultimo disputato, a Gavorrano.

"Siamo stati due volte in vantaggio e probabilmente avremmo meritato la posta piena - commenta il presidente Alessandro Remaschi - anche perché uno dei due gol dei maremmani era viziato a nostro avviso da offside e abbiamo anche avuto occasioni per poter realizzare ancora, ma va bene anche così. Il bilancio è senza dubbio positivo, oltre ogni più rosea previsione. La squadra è molto giovane, ne abbiamo presi altri negli ultimi giorni. A gennaio 2024, dopo la sosta, potremo avere a disposizione anche il nazionale algerino Saidi, classe 2005, difensore che può giocare solo da gennaio in quanto professionista. Ci farà comodo una “quota“ in più. Per il resto, il mercato adesso, dopo queste operazioni, è senza dubbio chiuso. Siamo molto soddisfatti dell’allenatore, Nico Lelli, che ha dimostrato di saper condurre la squadra e di farla giocare bene. Ha dimostrato che può fare carriera. Glielo auguriamo, anche se, per il momento, siamo felici di averlo con noi".

Dopo la pausa natalizia, il 7 gennaio, il Ghiviborgo ripartirà da San Giovanni Valdarno, contro la Sangiovannese bisognosa di punti salvezza.

