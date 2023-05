Luca

Menesini*

Il passaggio del Giro d’Italia nella nostra provincia rappresenta una grande festa per tutti, a prescindere se si è appassionati

di ciclismo o meno, perché nasce come evento sportivo, ma in realtà è un evento anche culturale e sociale. Si tratta di un’occasione straordinaria perché tante persone vedano la bellezza delle nostre terre sotto nuovi punti di vista: luoghi di storia e di arte dove è possibile svolgere molte discipline a contatto con la natura, godere di scenari mozzafiato, conoscere cibo buono e incontrare leggende particolari. Dire che il Giro d’Italia è

il Giro della Bellezza non è un’esagerazione; è esattamente ciò che è, e la provincia di Lucca contribuisce enormemente alla definizione grazie ai paesaggi della Garfagnana e della Mediavalle, alla luce della zona del Morianese e poi alla tipicità della città sul mare come Viareggio e Camaiore. Si tratta di un appuntamento importante, che sono sicuro sarà goduto dagli amanti dello sport e da tutti i cittadini, che potranno essere orgogliosi dei loro luoghi, unici nel panorama italiano e non solo.

Il ciclismo è uno degli sport che più raccontano la nostra provincia, che vanta numerose associazioni ciclistiche e tante persone appassionate delle due ruote. Il ciclismo è infatti uno sport che rappresenta bene

i valori della nostra comunità, poiché richiede da un lato allenamento, disciplina, rigore e dall’altro la capacità di intuire, fiutare e creare l’occasione.

Buon Giro d’Italia a tutte e tutti!

* Presidente della Provincia

di Lucca e sindaco di Capannori