Università delle varie età Si torna in “classe“ stasera

Ha preso avvio a Castelnuovo il nuovo anno accademico dell’Università delle Varie Età. Le lezioni si svolgono sempre il giovedì, alle 21, presso il Circolo parrocchiale delle Baccanelle. Progetto ideato dall’oratorio "San Pietro e San Paolo", presieduto da Alberto Cresti, con la collaborazione di altre associazioni come Circolo Anspi San Pietro e San Paolo, Consulta dei Giovani, Consulta degli Anziani, Comunità Vivace e il sostegno dell’amministrazione comunale. Prenotazioni all’associazione Pro Loco di Castelnuovo allo 0583-641007. Sono una decina le lezioni del presente anno scolastico che riguardano il benessere della persona sotto i vari aspetti. Il prossimo incontro è fissato oggi "Shiatsu, antica arte per la salute e il benessere" con Aditi Roberta Bechelli; il 18 "Come ritrovare il benessere psicofisico attraverso lo yoga" con Alessia Biagiotti; il 25 "Valore terapeutico della scrittura" con Elena Magnani. Gli incontri proseguiranno anche durante il mese di giugno.