Unitre inaugura l’anno accademico con Primo Levi

Unitre inaugura il suo undicesimo anno accademico lunedì 6 novembre, alle ore 17, con la conferenza "Primo Levi: chimica e memoria", tenuto dalla profesoressa Rebecca Farsetti. La relatrice, che ha già svolto brillantemente una lezione sul pensiero leopardiano ("E il naufragar m’è dolce in questo mare". Giacomo Leopardi e il suo inno alla vita), si addentrerà nella conoscenza dello scrittore Primo Levi, quale figura fondamentale per capire il dramma dell’olocausto, di cui è stato un testimone diretto, in quanto deportato ad Auschwitz. Attraverso l’analisi dell’opera "Il sistema periodico" e, in particolare, del racconto "Cerio", il suo intervento mirerà a delineare un ritratto completo di P. Levi che tenga conto della sua duplice natura, quella di chimico e quella di scrittore, e delle innumerevoli sfaccettature del suo animo. La Prof.ssa Farsetti, residente attualmente a Barga, ma di origine fornacina, è docente presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Barga. Da quest’anno fa parte della Giuria del Premio Nazionale "G. Pascoli – L’ora di Barga".