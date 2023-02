Unitre Barga, lunedì si parlerà di malattie respiratorie

Lunedì 27 alle 17 presso la Sala Colombo si svolgerà l’ultima conferenza del mese proposta da Unitre Barga, con il relatore Dott. Daniele Ballati che parlerà di "Malattie croniche dell’apparato respiratorio". Al termine del suo intervento ci sarà la possibilità di fare domande sull’argomento. Il Dott. Ballati si è specializzato in malattie dell’Apparato respiratorio e dopo una lunga carriera nella Marina Militare con l’incarico di Capo reparto Medicina dell’Ospedale militare di La Spezia, nel 1982 si congeda ed assume l’incarico di Medico di Medicina Generale nel Comune di Barga a Fornaci che lascia nel 2015 per collocamento in quiescenza. Da allora si dedica come Lion, alla divulgazione scientifica rivolta alla prevenzione delle malattie e, dal 2022, come Presidente del Lions Club Valle del Serchio. Le iscrizioni a Unitre Barga sono ancora aperte.