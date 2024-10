Unitre, al via il nuovo anno accademico

Unitre Barga ha aperto l’anno accademico 2024-25 con l’assemblea annuale per approvazione del rendiconto contabile 2023, il rinnovo del Direttivo che rimane in carica per 3 anni accademici. Inoltre sono stati presentati gli eventi del programma didattico e sociale con più di 20 conferenze, i corsi di inglese e informatica, le visite guidate che verranno svolte nei prossimi mesi e altre attività. Per quanto riguarda le conferenze è stato presentato il calendario del primo bimestre. La prima conferenza sarà per lunedì 11 novembre quando avverrà la presentazione del libro "C’è qualcosa di bello in ogni tempo" realizzato dal gruppo di Redazione di "Adulti ancora a scuola" di Unitre Barga. Con le letture di alcuni brani a cura dell’attrice Valeria Belloni, condurrà l’incontro il direttore del Giornale di Barga che ha ospitato nel corso dell’anno trascorso una rubrica mensile degli Aaas (ore 17 sala Colombo di Barga in via del Giardino).

Per info [email protected].