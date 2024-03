“Uniti per Gallicano“ non si ripresenterà: "La nostra esperienza ha terminato il suo compito"

A Gallicano si fanno sempre più frequenti le voci su nuove liste in preparazione per contrapporsi nelle prossime elezioni amministrative a "Gallicano c’è", quella storica con a capo l’attuale sindaco David Saisi che ha recentemente manifestato pubblicamente la propria volontà di candidarsi per il suo terzo mandato a primo cittadino. Diversi i nomi che continuano a circolare su nuove squadre in via di costituzione, con possibili candidati che interpellati direttamente smentisco l’ipotesi o non la confermano. Intanto, l’attuale gruppo di minoranza consiliare guidato da Furio Valiensi (foto), "Uniti per Gallicano", annuncia di avere terminato la propria esperienza politica sul territorio del paese della Garfagnana, sottolineando che non si ripresenterà alle elezioni comunali di giugno.

"Visto il mutare dei tempi e la necessità di vedere il mondo con altri occhi e nuove prospettive, abbiamo deciso che l’esperienza di Uniti per Gallicano abbia terminato il proprio compito – spiegano da Uniti per Gallicano -, pertanto questa lista non si presenterà alle prossime elezioni amministrative. Questa decisione segna la fine di un percorso politico che ci ha visti impegnati, per decenni, con dedizione e passione. Continueremo a servire la comunità con lo stesso impegno fino al termine di questo mandato. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi tutti e tutte che avete creduto in noi in questi anni. Guardiamo avanti con speranza, certi che l’eredità di solidarietà e impegno civico che abbiamo costruito insieme siano un seme che continuerà a crescere e fiorire nelle mani di chi ha a cuore il benessere e lo sviluppo di Gallicano".

Fio. Co.