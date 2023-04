Uniti nel ricordo di Guazzelli Istituzioni, scuole e sport nel segno della legalità

Molta partecipazione e condivisione allargata a sempre più ambiti della comunità di Gallicano per la 31esima commemorazione del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, l’eroe nato nel borgo dalla Garfagnana il 6 aprile del 1934 e brutalmente ucciso in un attentato mafioso mentre percorreva la strada statale 115 Agrigento-Porto Empedocle alla guida della sua Fiat Ritmo il 4 aprile del 1992.

Il sottufficiale, Maresciallo Maggiore Aiutante dei Carabinieri Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, è stato ricordato con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti in una cerimonia dove è stato ricordato il suo alto valore umano e investigativo, come il massimo impegno profuso al servizio delle istituzioni e per la legalità, che ha rappresentato e continua a costituire un esempio importante per le nuove generazioni. Presenti alla commemorazione con il sindaco di Gallicano David Saisi, altri primi cittadini della Valle, il figlio di Guazzelli, Riccardo, e il fratello, i carabinieri della stazione di Gallicano al comando del capitano Biagio Oddo, anche lui sul posto, il questore di Lucca Dario Sallustio, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e quelli del presidio lucchese di "Libera" intitolato proprio allo stesso Giuliano Guazzelli.

Sempre sull’onda dell’importanza fondamentale della memoria e degli esempi, per "non dimenticare" i moniti sempre attuali riguardo la lotta alla mafia, è poi seguito un incontro aperto con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Gallicano che si è tenuto nell’Auditorium della scuola intitolato al magistrato Antonino Caponnetto e ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Qui si è svolto un dibattito tra i ragazzi, il figlio e il fratello del Maresciallo Guazzelli che hanno ricordato la figura del compianto congiunto e che ha visto anche l’apporto delle altre autorità intervenute.

Tutto esaurito, a seguire, per la giornata di sport sempre dedicata alla ricorrenza, questa volta con il torneo di pallavolo che si è disputato agli Impianti Sportivi di Gallicano. Quattro le squadre partecipanti alla prima edizione del torneo di pallavolo femminile "Memorial Guazzelli" riservato alle alunne delle classi della Secondaria di primo grado. Anche qui, grande è stata l’emozione, soprattutto, quando il sindaco David Saisi e i familiari del Maresciallo hanno consegnato le "Coppe della Legalità" ai capitani delle squadre partecipanti.

Sul campo la vittoria, meritatissima aggiungono gli organizzatori, è andata alla squadra delle Seconde che ha battuto le Terze nel super derby, al termine di una finale palpitante e di una giornata dove Gallicano sul tema della legalità, come sempre, non ha fatto mancare la propria risposta forte e chiara.

Fiorella Corti