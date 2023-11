Uniti contro il bullismo. Il progetto “Bul(l)over“

Un progetto per la prevenzione del bullismo, compreso quello sul web, ma anche per arginarne il dilagante sviluppo. Comune, scuole e associazioni insieme per mettere in campo iniziative rivolte agli adolescenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Questo l‘obiettivo del progetto "Bul(l)over", promosso dall’amministrazione comunale in partenariato con Lucca Creative Hub che vede un finanziamento della Regione Toscana. Il progetto coinvolgerà gli istituti comprensivi di Capannori, San Leonardo in Treponzio e Camigliano e una rete di associazioni del territorio, in particolare di carattere sportivo. Tra le iniziative previste dal progetto la realizzazione di laboratori condotti da esperti in metodologie "Design for change", che consentono di dare potere agli studenti in modo che siano proattivi e si impegnino nella trasformazione e nel miglioramento delle persone e dei loro contesti, che si svolgeranno all’interno di scuole e associazioni sportive con il coinvolgimento dei giovani e dei loro adulti di riferimento.

I laboratori consentiranno di far conoscere meglio il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, di riflettere sulle cause e sulle conseguenze. fenomeni in crescita a livello nazionale come emerge dall’ indagine ‘Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web’ condotta nel 2022 da Moige in collaborazione con l’Istituto Piepoli che ha coinvolto 1.316 giovani dai 6 ai 18 anni : più della metà (54%) dei minori in Italia è stato vittima di episodi di bullismo rispetto al 44% del 2020, mentre per quanto riguarda il cyberbullismo, la percentuale è del 31% in confronto al 23% del 2020. "Prevenzione e contrasto - -spiega il vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi, - lo faremo attraverso una serie di iniziative in collaborazione con alcune scuole e associazioni sportive del territorio al fine di prevenire episodi di prevaricazione e quindi promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e del rispetto dell’altro. Abbiamo già messo in piedi alcuni strumenti come il Consultorio per i giovani insieme alla Asl e ‘Lo psicologo risponde".

Massimo Stefanini