Unità mobile per lo screening. Sanità e prevenzione sotto casa. Gli esami dai cittadini in furgone

Ieri mattina a Castelnuovo è stata presentata l’unità mobile di screening nell’ambito del progetto Proximity Care, un progetto pluriennale proposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna, con il fondamentale sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che coinvolge la Regione Toscana, l’Asl Toscana Nord Ovest, i 23 Comuni delle aree interne della Provincia di Lucca e le istituzioni del terzo settore. L’azione Proxy Screening, come ha affermato più volte con forza la professoressa Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha l’obiettivo di facilitare la partecipazione agli screening oncologici da parte della popolazione dei suddetti Comuni, attraverso un modello innovativo di organizzazione.

Infatti la nuova e attrezzata unità mobile, studiata e costruita dall’ingegner Gastone Ciuti, docente di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, insieme a colleghi e ricercatori, renderà più agevoli alla popolazione, in un unico appuntamento, "sotto casa", tutti gli screening previsti a livello regionale, e precisamente mammografia, Pap-test o HPV-test, consegna della provetta con le feci e per chi ha presentato già problematiche al riguardo, su richiesta, sarà possibile essere sottoposto a dermatoscopia per esaminare macchie o lesioni cutanee. L’unità mobile, tipo camper, sarà operativa nei Comuni di Castelnuovo, Piazza al Serchio, San Romano, Gallicano e Bagni di Lucca a breve, entro l’anno 2023, per poi essere esteso a tutta la zona distretto della Valle del Serchio dal 2024. Durante l’incontro nella sala Suffredini sono intervenuti nell’ordine l’assessore Patricia Tolaini a nome del sindaco di Castelnuovo e presidente Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, il presidente Fondazione Crl Marcello Bertocchini, la rettrice del Sant’Anna Sabina Nuti, il professor Gastone Ciuti, il presidente della Conferenza dei Sindaci Valle del Serchio Caterina Campani, il direttore generale Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani, il direttore generale Ispro Katia Belvedere, il direttore Uoc Screening Asl Toscana Nord ovest Lidia Di Stefano, l ’assessore regionale al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini. Numersi i presenti, tra cui il direttore della Zona distretto della Valle, Fabio Costa.

Dino Magistrelli