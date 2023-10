Unione nel mondo dei motori. Sodalizio Aci-Ose per il futuro e la valorizzazione del territorio

Dopo il campionato di Rally al Ciocco, nasce un legame tra Aci Lucca e Ose (Organization Sport Events), volto a far crescere la gara. Sport, territorio e tradizione, sono i tre pilastri della collaborazione.Un legame che si pone l’obiettivo di schierarsi totalmente a vantaggio degli appassionati dello sport motoristico e non solo. L’evento molto, da sempre molto sentito, si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico allo sport, valorizzando il territorio e le tradizioni lucchesi. "Questa nuova collaborazione - spiega il direttore di Aci Luca Sangiorgio - guarda direttamente alla valorizzazione del territorio. Potremmo definirla “made in Lucca“ ai suoi massimi livelli, grazie alle due organizzazioni che lavorano e promuovono il territorio. Abbiamo già in scaletta due appuntamenti dove, a vicenda, ci alterneremo nei ruoli di organizzatori e co-organizzatori: per il rally Coppa Città di Lucca sarà co-organizzatore Ose, viceversa lo stesso ruolo lo ricoprirà Aci in occasione del prossimo rally del Ciocco. Si preannuncia, dunque, un anno di grande entusiasmo e di numerose attività da programmare insieme".

Rapporto alla pari tra il club Aci e l’organizzazione Ose, grazie anche al pieno appoggio dall’amministrazione comunale.

"È bello promuovere queste iniziative - afferma l’assessore Fabio Barsanti -. Siamo al fianco di Aci, e da oggi anche dell’organizzazione Ose, per riuscire ad affrontare e coronare iniziative come questa. Sostenendo e ampliando la cerchia di appartenenza".

Un’unione storica, quindi, che vede avvicinarsi i due principali interlocutori del mondo motoristico lucchese, che con grande passione aprono le porte ad una nuova avventura.

"Accogliamo con entusiasmo - conclude Valerio Barsella, direttore Ose - questa nuova sinergia, che dalla Mediavalle alla Versilia punterà a raccontare il territorio, a tutelare gli atleti e a difendere le tradizioni che per anni hanno divertito e appassionato pubblico, piloti e navigatori". Resta solo un punto da risolvere, quello della decisione di una data per lo svolgimento della Coppa Città di Lucca. Sarebbe stata ipotizzata per il 21 luglio, come da tradizione, ma prestando particolare attenzioni alle date del grande Lucca Summer Festival.

C’è piena disponibilità da parte del Comune di riuscire ad ottenere una soluzione migliore per la città e quindi di scendere a compromessi.

Rebecca Graziano