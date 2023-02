Unione dei Comuni, "No alla messa in disponibilità del segretario"

I consiglieri dell’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio Francesco Feniello e Claudio Gonnelli (Barga), Yamila Bertieri (Borgo a Mozzano), Claudio Gemignani (Bagni di Lucca) e Pietro Tosi (Pescaglia) hanno depositato un emendamento presso l’ente con cui evidenziano che "Il disavanzo emerso all’atto dell’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo, grazie al lavoro attento del Presidente Marco Remaschi, appare non giustificata la scelta di collocare in disponibilità l’unico dirigente con funzioni di segretario dell’ente per ben due anni e con l’erogazione delle indennità previste per tale periodo, con il rischio di licenziamento in caso di mancata ricollocazione."

"Siamo dell’idea- incalzano - che come amministratori che si sono sempre definiti di sinistra ma, soprattutto sensibili ai bisogni dei cittadini, dovrebbero tutelare l’occupazione ad ogni costo e non creare situazioni di disagio in capo al personale o porre in essere condizioni di perdite di posti di lavoro. La situazione finanziaria critica venutasi a creare negli anni, è sintomo di una cattiva gestione amministrativa e di poca attenzione".

"Inoltre, - aggiungono - l’Ente vanta residui attivi ancora non onorati dai Comuni facenti parte dell’Unione della MediaValle, relativi ad interventi e lavori richiesti anche dai singoli sindaci che si sono succeduti nella carica di presidente.".

Marco Nicoli