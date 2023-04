Unione Comuni, al via un tirocinio Domande entro il 15. Ecco come

Scade il 15 aprile il termine di presentazione delle domande per la formazione di una graduatoria per l’attivazione di un tirocinio non curriculare presso l’Unione Comuni Garfagnana, a Castelnuovo, rivolto ai giovani nell’ambito del programma regionale "Giovani Sì", della durata di 6 mesi. La selezione si terrà per titoli e un colloquio tecnico sull’ordinamento degli enti Locali. Copia del bando e fac-simile della domanda sull’albo pretorio online dell’Unione Comuni Garfagnana e sul sito internet. Per informazioni: U.O. "Risorse Umane" via Vittorio Emanuele, tel. 0583 644917. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 15. E’ prevista una presenza di 30 ore settimanali per un importo di 500 euro mensili lordi, a titolo di rimborso spese forfettario. Requisiti: residenza in un Comune dell’Unione Comuni Garfagnana, età non superiore ai 30 anni, cittadinanza italiana, salvo cittadini di uno Stato membro dell’UE, essere inoccupati o disoccupati, iscritti presso il Centro per l’impiego; Diploma di scuola superiore. Punteggio per laurea triennale eo magistrale.