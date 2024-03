Ungaretti al Quirinale da Mattarella. Nominato Cavaliere della Repubblica

Lo scorso 20 marzo Stefano Ungaretti, in rappresentanza della “Mirco Ungaretti Odv”, è stato insignito del titolo di“Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia si è svolta in diretta Tv su Rai 3 dalla sede del Quirinale dove il Presidente Sergio Mattarella ha consegnato l’onorificenza, insiema ad altre, ai cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. E Stefano Ungaretti, proprio per l’impegno civile, va ben oltre l’onorificenza in sé.

Perché il lavoro svolto in tanti anni di attività da parte dell’associazione – nata dopo il decesso improvviso del giovane fratello Mirco avvenuta per un arresto cardiaco – ha fatto sì che sull’importanza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, si aprisse una breccia, anche

culturale, a partire dall’insegnamento nelle scuole. Ad oggi – e questo è l’orgoglio di Stefano – sono stati formati oltre 100 insegnanti che operano nelle scuole della nostra provincia.

"Ricevere la medaglia e la pergamena dalle mani del presidente Mattarella - dichiara Stefano Ungaretti - è stato molto commovente; ha dimostrato un’umanità significativa e poi, in occasione dell’assegnazione del titolo, ha avuto nei miei confronti e in quelli di mia madre, Marisa Giunchigliani, parole di apprezzamento, dicendoci che facciamo bene, perché si tratta di un argomento molto importante; è stato garbato e la mia mamma si è commossa quando Mattarella l’ha abbracciata".

Tra l’altro, prima del figlio Mirco, anche il padre, quindi il marito della signora Marisa, fu colpito dallo stesso evento infausto, morendo nel 1993. L’impegno della “Mirco Ungaretti Odv”, è quindi cresciuto con l’obiettivo della diffusione delle manovre salvavita, e l’uso del defibrillatore, attraverso il coinvolgimento degli insegnanti, a loro volta diventati formatori. È stato possibile portare alla luce una buona pratica all’interno delle scuole coinvolgendo i giovani.

"Il nostro impegno continuerà - conclude il neo cavaliere Stefano Ungaretti - e voglio ringraziare tutti quelli che con me hanno creduto in questo progetto, supportandolo, a partire dall’Ufficio Scolastico Provinciale e la centrale del 118 della nostra Asl; diffondere la rianimazione cardipolmonare può fare la differenza: se questo progetto fosse diffuso in tutte le scuole italiane, gli studi ci dicono che potrebbe salvare da arresti cardiaci 45mila persone in più ogni anno, delle 70mila che vengono colpite".

Maurizio Guccione