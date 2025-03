Un’Europa più coesa. L’evento per i giovani

La nostra città si prepara ad accogliere un importante evento internazionale dedicato ai giovani e al futuro dell’Europa: dal 18 al 23 marzo, Lucca ospiterà la 56ª sessione nazionale del parlamento europeo giovani – Lucca 2025, un’iniziativa che coinvolgerà oltre 130 ragazzi provenienti da tutta Europa in un percorso di dibattito e confronto su temi di attualità europea.

La presentazione dell’evento è avvenuta ieri a Palazzo Orsetti alla presenza di Cristina Consani, assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Giulia Giusti, vicepresidente Classicum e referente per le iniziative peg, Emma Uberti, portavoce dell’associazione classicum, Hermione Buensuceso e Francesco Bertoli, responsabili dell’organizzazione della sessione peg , Luca Danesi, co-responsabile peg e membro del Consiglio direttivo, oltre ai rappresentanti di alcuni sponsor. Il parlamento europeo giovani, che trae spunto da un’idea dell’ex professoressa del liceo Vallisneri di Lucca Anna Cortopassi, è parte del network european youth parliament, che organizza eventi di formazione e discussione con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. A Lucca, gli 80 studenti italiani che parteciperanno saranno affiancati da 40 membri dello staff provenienti da tutta Europa per provare a individuare soluzioni concrete alle sfide del nostro tempo. Il tema centrale di questa edizione sarà ’fortified by heritage: combining the past with tomorrow’s sustainable innovation’, con un focus sull’innovazione sostenibile in ambito industriale e artistico-culturale.

Le otto commissioni in cui saranno suddivisi i partecipanti analizzeranno e discuteranno specifici aspetti del tema, con l’obiettivo di formulare proposte da presentare durante la general assembly del 22 marzo, che si terrà nella sala del teatro del Real Collegio. "Questo evento – ha spiegato l’assessore Consani – dimostra che i giovani non sono solo spettatori del cambiamento, ma protagonisti attivi del presente e costruttori del futuro. Attraverso il metodo della peer education, i partecipanti avranno modo di confrontarsi su temi cruciali e sviluppare competenze fondamentali per la loro crescita personale e professionale. Il Comune sostiene con convinzione questo progetto, perché investire sui giovani significa investire sulla qualità del dibattito democratico e sulla costruzione di un’Europa più forte e coesa". "E’ un onore – gli ha fatto eco Silvia Giusti – ospitare quesa manifestazione che è una occasione per confrontarsi e agire in modo concreto in nome dei valori su cui si basa l’Europa".

Fabrizio Vincenti