Un’estate nel nome della sicurezza Occhi puntati sui grandi eventi

di Teresa Scarcella

LUCCA

La città si prepara a trascorrere l’estate in sicurezza e in armonia. Ha davanti una stagione calda (e non solo per le temperature) tra grandi eventi - fra tutti ovviamente il Summer Festival che conta già 100mila biglietti venduti e date sold out - e abbondanti flussi turistici che iniziano a fare capolino per le vie del centro; senza dimenticare la movida del weekend che durante le spensierate serate estive si intensifica fisiologicamente. Il territorio è pronto a godersi una nuova tintarella, facendo attenzione a non scottarsi e la crema protettiva la porta il prefetto. Ieri, a palazzo Ducale, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha esaminato le misure da mettere in campo sull’intero territorio, dalle caratteristiche e quindi esigenze diverse.

Punto di partenza è stato l’andamento della criminalità nella prima metà dell’anno che a differenza di quello precedente ha visto un calo generalizzato dei reati, soprattutto di quelli violenti: quindi meno rapine, meno scippi e meno furti nelle case. Leggero aumento, invece, del totale dei furti in provincia e nella costa, fatta eccezione però del capoluogo dove il 2023 è per ora più tranquillo rispetto al 2022. Sinonimo, questo, anche di una maggior presenza da parte delle forze di polizia. Basta vedere che negli ultimi due mesi sono state controllate a 27.954 persone, rispetto alle 21.274 di aprilemaggio 2022.

"Anche se i dati statistici non destano particolari preoccupazioni - ha spiegato il prefetto Francesco Esposito - la sicurezza merita una costante e crescente attenzione sia per confermare e sostenere l’attuale tendenza alla diminuzione dei reati, sia per aumentare ancor di più la percezione della sicurezza. Per questo serve la collaborazione di tutti, enti e comunità". Veniamo, quindi, alle azioni pensate ad hoc per l’estate. Per prima cosa c’è da sottolinearte come il Ministero dell’Interno abbia messo a disposizione più risorse rispetto al solito e per un periodo più dilatato (nello specifico si parla di 45 unità in più per luglio e 60 per il mese di agosto). Le forze di polizie territoriali saranno coadiuvate potranno contare su: 15 unità di polizia dal 5 luglio al 28 agosto, 15 unità dei carabinieri, dal 3 luglio fino al 13 agosto; altre 22 unità dell’Arma dal 14 agosto al 3 settembre; 8 unità della Guardia di Finanza dal 2 agosto fino al 16 agosto. In più 2 squadre di intervento operativo dei carabinieri per un totale di altre 10 unità, e altre 5 unità disposte dal Comando Legione Carabinieri da giugno fino a fine settembre. Inoltre, settimanalmente, saranno programmati servizi con il contributo di 23 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della polizia. Tale dispositivo si avvarrà anche del contributo delle Polizie Municipali.

Forze e rinforzi che andranno sì a coprire quelle zone già particolarmente critiche, quindi piazze e vie della movida, zone segnate dalla micro criminalità e dallo spaccio (che solitamente con il caldo aumentano); ma saranno forze impegnate soprattutto in concomitanza di grandi eventi che attirano grandi presenze locali e da fuori, manifestazioni di particolare aggregazione giovanile (e non), insomma momenti che richiedono uno sforzo in più, ma soprattutto coordinazione tra territorio e forze di polizia. Ragione per cui i servizi straordinari verranno pianificati di volta in volta, con apposite ordinanze e dietro anche richieste da parte degli enti, quindi in base alle varie esigenze e con flessibilità. Con un occhio di riguardo nelle ore serali e notturne, nei giorni festivi e prefestivi. Tutto mirato a prevenire o punire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.