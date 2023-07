Un’estate da brividi Escursioni nella natura

Come passare una giornata in Garfagnana alla ricerca non soltanto di aria fresca e del buon cibo, bensì all’insegna dell’avventura e del divertimento? Il consiglio, naturalmente se amate l’acqua e sapete nuotare, è quello di avvicinarsi al canyoning o torrentismo. Come nel caso della scoperta del Rio Selvano, anche detto Rio Pilli, che si trova nel comune di Fabbriche di Vergemoli, contraddistinto da una profonda gola a pareti verticali e ravvicinate tra le quali scorre un corso d’acqua molto divertente con scivoli verticali che entrano in profonde pozze verde-azzurro. L’attività ha un livello classificato “facile“ e ha una durata media di 4 ore, delle quali almeno tre di canyoning.

Può essere svolta d mattina o pomeriggio e, oltre al canonico fine settimana, può essere prenotata su richiesta in qualsiasi giorno della settimana. Adatta a escursionisti con età superiore ai 10 anni e in buono stato di salute, anche se non è richiesto un particolare allenamento o preparazione fisica. Briefing sempre alla base nel comune di Fabbriche di Vergemoli con il primo incontro informativo. "Formeremo il gruppo, ci cambieremo, indosseremo l’attrezzatura, composta da muta, imbracatura e casco, poi ci sposteremo in auto fino a un parcheggio in prossimità dell’entrata del canyon - spiegano dall’Associazione Apians, nata con l’obiettivo di diffondere la pratica di sport avventurosi alla scoperta della natura e delle sue tante sfaccettature - . Questo, dopo che la guida avrà dettato tutte le indicazioni sulle tecniche di progressione e fornirà i dati necessari per svolgere l’attività in sicurezza. Poi si entrerà finalmente nelle acque del Rio Selvano. L’escursione ci permetterà di scoprire ambienti spettacolari".

Fiorella Corti