Un’estate a “secco“ Spiragli per Mutigliano

Un deserto sconfinato. Chiusa (ancora) la piscina di Capannori, chiusa da tempo immemore quella all’aperto di Mutigliano e la Casina Rossa, per ora off anche il Palazzetto. Le speranze di refrigerio sono al lumicino in questa estate lucchese. “Per la piscina di Mutigliano ci stiamo adoperando, è stata inserita nel piano triennale , c’è una grande richiesta – fa sapere Barsanti –. E’ un obiettivo che abbiamo assolutamente in programma“. Per le nuove piscine che sorgeranno nell’area ex Croce Rossa delle Tagliate, previste nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, le vasche previste saranno tre: una da 25 metri con 8 corsie, un’altra esterna e una ludico motoria. “Sarebbe stato bello anche poter realizzare una vasca di 50 metri, ma è chiaro che diventerebbe tutto molto più impegnativo e difficile da gestire con i fondi“. Intanto l’intenzione è di riaprire in via temporanea la piscina comunale del Palasport. La concessione del Circolo Nuoto Lucca è scaduta da tempo, ora si cerca un nuovo gestore.