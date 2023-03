Undici piante tra le Mura e piazza Grande

Inizieranno proprio oggi le operazioni di scavo in piazza Napoleone per la messa a dimora di tre nuovi platani, in sostituzione delle piante abbattute perché malate. I nuovi esemplari appartengono a una selezione maggiormente resistente al cancro colorato del platano. Gli alberi sono stati donati dal sei club locali dei Lions della zona di Lucca e saranno messi a dimora lunedì 20 marzo. Nella stessa giornata, verranno piantati anche 8 bagolari - Celtis australis – sulla cortina delle Mura urbane fra piattaforma San Frediano e Baluardo Santa Croce donati dalla Toscotec spa.

In merito all’abbattimento del Cedro dell’Altante che sorgeva sull’isola spartitraffico fra viale Cavour e viale della Repubblica, l’amministrazione comunale precisa che l’albero in questione, in base alla perizia dell’agronomo Letizia Cipresso, era stato classificato in classe D, la massima per rischio cedimento e probabilità di caduta. Per questo motivo è stato tagliato. L’esemplare si trovava in corrispondenza di due delle più importanti arterie cittadine e a pochi passi da una scuola, era interessato da una grave infezione fungina estesa sia all’apparato radicale che al colletto. La tomografia sonica eseguita al colletto, fa sapere l’amministrazione comunale, ha inoltre evidenziato un’area centrale del tronco completamente ammalorata e fenditure verticali che hanno confermato la gravità della situazione.