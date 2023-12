Underground Festival chiude in bellezza con gli artisti del territorio

Sala gremita per l’evento conclusivo dell’edizione 2023 di ‘Lucca Capannori Underground Festival’, sabato 25 novembre, con un appuntamento dedicato agli artisti del territorio al Polo Culturale Artemisia di Capannori. “Il primo e ultimo evento di questa edizione - dichiara Gianmarco Caselli (nella foto), direttore artistico del Lucca Capannori Underground Festival - sono stati dedicati agli artisti del territorio che fanno parte del Festival stesso o che gravitano comunque attorno ad esso concependolo sempre più come una grande famiglia artistica. L’evento conclusivo di sabato ha manifestato quanta creatività ci sia nel nostro territorio e quanto il Festival sia diventato un “contenitore” di risonanza per tutte le forme d’arte critiche e non omologate”. Durante l’evento sono intervenuti, in rappresentanza del Comune di Capannori, il vicesindaco Matteo Francesconi e il consigliere comunale Marco Bachi. L’incontro si è aperto con un reportage fotografico di un collaboratore storico del Festival Marco Puccinelli, intitolato “Algeria: la porta dell’Africa” introdotto da Simone Bracciali incentrato sul paese africano.

L’evento è proseguito con la performance del Reo Dada Crew fortemente underground, “WhatsApp Varignano”, che ha acceso i riflettori sul dramma della guerra: in scena Murat Onol e Mario Giannelli, Virginia Orrico (in collegamento whatsapp) con la collaborazione di Enzo Correnti. Erika Citti ha poi introdotto la performance di Elisa D’Agostino su testi tratti dall’ultima opera di Lawrence Ferlinghetti nell’ambito di Re Beat Generation, la rassegna del Festival dedicata alla Beat Generation. La D’Agostino, è stata accompagnata musicalmente dal CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico, costola musicale del Festival. L’evento si è chiuso con Giovani Visioni Underground, proiezione video dei lavori delle ragazze e dei ragazzi del Liceo “A. Passaglia”.