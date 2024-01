Under 30 cercansi. Fondazione Crl apre alla Commissione giovani: "Una scelta storica"

Segni particolari: giovane. Si tratta dell’unico requisito determinante per partecipare alla call aperta ieri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per individuare 9 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni destinati a comporre la prima Commissione giovani dell’ente.

“Una scelta storica – l’ha definita il presidente Marcello Bertocchini – quella compiuta dalla Fondazione, che, per aprire a trecentosessanta gradi la propria politica di ascolto del territorio, ha deciso di istituire un organo apposito, dove ragazze e ragazzi con storie personali, percorsi e sogni diversi potranno portare la loro voce e dare di fatto il proprio contributo alla definizione delle nostre strategie negli anni a venire”.

Chi può partecipare

“Adesso tocca a te” è lo slogan della campagna di promozione della call. ‘Tocca’ ai giovani nati tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2005, residenti nella provincia di Lucca e che abbiano assolto all’obbligo scolastico. Per loro è disponibile un form di candidatura sul sito www.fondazionecarilucca.it aperto fino al 29 febbraio, data ultima per presentare la propria iscrizione.

Possono accedere alla selezione veramente tutti: studenti, lavoratori, disoccupati e anche i cosiddetti NEET (non attivi in istruzione, in lavoro o in formazione), proprio perché è negli intenti della Fondazione intercettare tutte le anime di questa generazione, comprenderne priorità, necessità e aspettative.

Giovani protagonisti

La Commissione dovrà interagire con il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di Indirizzo della Fondazione, esprimendo il punto di vista, i bisogni e le aspirazioni della popolazione giovanile della provincia. Dovrà organizzare e partecipare ad incontri con gruppi di giovani del territorio, quindi elaborare e proporre progetti e attività in ambito culturale, artistico, sociale, e ambientale.

Un’occasione formativa

I membri della Commissione, che resteranno in carica per due anni, parteciperanno ad un percorso di capacity building – un potenziamento di capacità e competenze –attraverso il confronto con i componenti gli Organi e la struttura operativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma anche con amministratori pubblici e privati, esponenti della società civile, esperti del territorio. Un’opportunità di crescita anche in ambito amministrativo, organizzativo e civile, da cogliere prendendo confidenza con le competenze degli Organi della Fondazione, comprendendo il livello di responsabilità degli Amministratori e più in generale misurandosi con nuovi codici di comportamento e maturando nuovi skills personali, come la capacità di espressione critica, di lettura del contesto, di conoscenza e analisi dei dati e di formulazione delle proposte.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del 29 febbraio sul sito www.fondazionecarilucca.it. Una volta terminata la selezione i lavori della Commissione giovani avranno inizio ad aprile 2024.

Per ogni ulteriore chiarimento scrivere a [email protected].