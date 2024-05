Un’auto piena di cocaina . Droga in un pacco regalo

Un pacco regalo pieno di cocaina, proveniente dal Valdarno aretino e che sarebbe dovuto essere scambiato a Lucca. Venerdì pomeriggio, a Lucca, i Carabinieri di Lucca con la collaborazione dei colleghi di Altopascio, Capannori e Pieve di Compito, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno arrestato un 42enne con precedenti di polizia, un 32enne incensurato, un 24enne incensurato, ed un 23enne con precedenti di polizia, tutti di origine albanese e residenti nelle province di Firenze e Arezzo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 18:00, nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro a Vico, hanno notato due vetture sospette, prima una BMW con tre persone a bordo (il 42enne, il 32enne ed il 24enne) e dopo alcuni minuti una Wolkswagen Polo con una persona a bordo (il 23enne), che si parcheggiava a fianco alla prima auto nella via Stazione III di Lucca.

A quel punto è iniziato il “valzer“, con i quattro che si sono più volte scambiati di posto, si sono aggirati con fare guardingo e sospettoso, due si sono appartati e hanno incontrato una quinta persona, arrivata in bicicletta e poi subito scappato. Sempre con un pacco regalo in mano, il classico dono natalizion con tanto di busta rossa e coccarda dorata.

Dopo questi movimenti sospetti i Carabinieri sono intervenuti, perquisendo le due macchine e i quattro passeggeri. All’interno della Polo, la verità sullo speciale regalo. All’interno della busta c’erano ben 335 grammi d cocaina. A quel punto è scattata una maxi operazione dei militari, divisa sul territorio regionale. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite a Firenze e a San Giovanni Valdarno con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Firenze, di Firenze Oltrarno, di San Giovanni Valdarno e del Nucleo Cinofili di Firenze, consentiva di recuperare altre sostanze stupefacienti.

All’interno della casa del 32 enne sono stati trovati 1.3 chili di hashish, già perfettamente divisi in panetti e porzioni pronte per lo spaccio, oltre a tutto il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, mentre presso l’abitazione del 23enne, grammi 50 di marijuana.

Gli arrestati, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Lucca.

Iacopo Nathan