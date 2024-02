“Un’antenna a dieci metri dalle case“

Una nuova antenna per la telefonia a un passo dalle case, in via Pattana a Pontetetto. E’ ciò che ci segnala Giovanni Pierami. “E’ indubbio che si debba trovare sempre un equilibrio tra l’utilizzo di nuove tecnologie e il principio di precauzione. E’ altrettanto evidente – osserva Pierami – che secondo la logica Nimby (non nel mio cortile) ognuno vorrebbe le antenne utilizzabili ma non vicine, per questo il regolamento comunale stabilisce che i gestori di telefonia ogni anno facciano richiesta all’amministrazione delle necessità delle nuove ubicazioni“.

“Da lunedì a Pontetetto in via Pattana (acta patta) sono iniziati velocissimi lavori di costruzione di una stazione radio base, a 10 metri da una casa (di un invalido che vi trascorre quasi totalmente la giornata) e su un terreno privato, quando sarebbero stati disponibili sia terreni pubblici sia terreni privati più idonei per la salvaguardia della salute della popolazione. Credo, ma mi posso sbagliare, che questo iter sia avvenuto acavallo tra la precedente e l’attuale amministrazione; di fatto è venuta meno tutta una serie di garanzie. L’amministrazione potrebbe recuperare questi errori, ovviamente tutto sta nella sua volontà e nella sua autorevolezza: riuscirà a difendere la salute e gli interessi dei cittadini?“.