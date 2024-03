Un’altra auto data alle fiamme. Mistero in centro ad Altopascio

Mistero. Accompagnato da numeri che cominciano ad avere una frequenza notevole per appartenere al recinto della pura e semplice coincidenza. Una vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme la notte scorsa (foto). E’ accaduto nel centro di Altopascio, in via della Libertà, sul tragitto che conduce verso il parco, sulla strada pubblica, una traversa laterale della trafficatissima via Firenze che cuce la periferia con il centro della cittadina del tau. Ormai è l’ennesimo caso. Qualche interrogativo sorge spontaneo, come diceva qualcuno. Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto è andata a fuoco in pochi attimi. La carcassa incenerita è stata trovata la mattina seguente.

Tutta la carrozzeria in pratica non esiste più, ma nemmeno il resto, compreso il vano motore. L’utilitaria non è più utilizzabile. Nessuno sembra essersi accorto di nulla, intorno vi sono abitazioni e deve essersi trattato di un falò ben visibile. In questo periodo diventa difficile ipotizzare l’auto combustione, come può verificarsi ad esempio durante il periodo estivo, quando le elevatissime temperature influiscono su circuiti elettrici e batterie.

Varie le ipotesi sulle cause del rogo, compresa quella dolosa, ma anche altre. Naturalmente saranno eseguiti accertamenti. Sempre ad Altopascio, episodio analogo lo scorso 23 gennaio in via Giorgio La Pira, anche in quel caso lungo la strada e sempre una Fiat Punto, un modello che si ripete. Prima ancora, alla fine del 2023 altri due casi simili in varie zone di Altopascio. Il monitoraggio continua.

Ma.Ste.