"Una vicenda strumentalizzata per fini politici"

"Su Eric Gobetti – scrive Patrizio Andreuccetti, segretario territoriale PD Lucca – stiamo assistendo a un’insensata strumentalizzazione politica. Lo storico, che ho conosciuto e di cui ho letto il libro, non nega né minimizza le fobie, semplicemente racconta nel tempo la più complessa vicenda del confine orientale, partendo da un ventennio prima e raccontando, oltre alle atrocità di Tito e dei suoi, le atrocità commesse precedentemente dal regime fascista. Fermo restando quindi, che le foibe ci sono state, che sono state un’aberrazione e che è giusto celebrare il giorno del ricordo, non si capisce dove sia il problema se, in una riflessione storica a più ampio raggio, si spiegano ai ragazzi delle scuole anche le malefatte precedenti del fascismo".

"Forse qualcuno ha la coda di paglia? Il punto è che tutto questo rientra nella narrazione di un’estrema destra nazionalista che fonda la propria politica in un recinto identitario da contrapporre a tutto ciò che è altro. Il recinto è composto da una versione aggiornata del trittico “dio (un dio nostro da contrapporre ad un dio degli altri), patria (la nazione da contrapporre all’Europa e al mondo), famiglia (tradizionale, da contrapporre ad ogni altra famiglia)”, in difesa del quale si evocano i fantasmi del pensiero unico della globalizzazione, della sostituzione etnica tramite l’immigrazione, di vari complotti delle comunità gay, lgbt o genderfluid che dir si voglia".