Una tragedia annunciata "Doveva essere fermato"

Torre del Lago è sotto choc per quanto accaduto. Ma nessuno nella piccola frazione pucciniana è meravigliato più di tanto per l’accaduto, per l’aggressione brutale accaduta a Pisa ai danni di una psichiatra dell’ospedale santa Chiara. Il paese è piccolo e tutti erano a conoscenza da tempo dei problemi di quel ragazzo dai tratti orientali cresciuto solo con la madre e con il fratello più piccolo. Per ironia della sorte nella zona della caserma dei carabinieri che più volte sono dovuti intervenire per le intemperanze che sia dall’adolescenza aveva cominciato a manifestare.

"Da ragazzo era un tipo esuberante, poi è peggiorato dopo il ricovero in un ospedale psichiatrico, dove mi ha detto di essere stato maltrattato e da quel momento, circa cinque anni fa, è uscito fuori di testa diventando aggressivo e delirante". Luigi Troiso conosce bene quel giovane perché frequentava il suo bar e ha sempre cercato di tenerlo calmo. "Per diverse volte è finito all’ospedale con il tso - prosegue - e in paese lo conoscono tutti, perché ormai fermava chiunque e raccontava i suoi deliri. Negli ultimi tre anni ha avuto un declino mentale incredibile, è uscito fuori di cervello: ha scritto a una ventina di procure di mezza Italia e per conoscenza anche a me, dicendo che le istituzioni locali sono in contatto con Messina Denaro, e che a Viareggio e Torre del Lago c’è la mafia e vendita di bambini e organi. Poi accusava anche i carabinieri di Torre del Lago che non gli davano una mano, mentre loro erano costretti spesso ad intervenire per tranquillizzarlo. Quello che facevo anch’io, che lo incontravo spesso, dicendogli di stare calmo perché la legge farà il suo percorso". Tutte le sue visioni deliranti sono pubblicate anche su Facebook, dove ci sono foto di bambine che secondo Gianluca sono state rapite. "Vendono le schiave sui siti porno – scrive in una di queste - fingendo siano attrici che recitano in film nella categoria sadomaso".

Anche Alessandra Malfatti conosceva da tempo Gianluca Seung: "E’ sempre stato un ragazzo con dei problemi, ma mai avremmo immaginato che sarebbe arrivato a tanto. Forse la situazione è stata sottovalutata. Quando lo incontravi ti diceva che era un agente segreto, parlava con gli Ufo, ha riempito la casella di diversi consiglieri comunali con mail farneticanti, faceva denunce contro tutti, soprattutto contro le autorità e perfino contro la Polizia". Un pensiero anche per la dottoressa Capovani, vittima della sua furia. "Era una persona in gamba – dice ancora Alessandra Malfatti – disponibile con tutti, che affrontava tutte le situazioni, anche le più complicate, cercando di trovare la soluzione".

"Doveva essere fermato da tempo. Ora è tardi. S’interviene sempre – dice Giovanni Fioriti – quando il danno è stato fatto. C’è una famiglia che piange e non è giusto. Da tempo Seung dava segni di squalibrio che le istituzioni non hanno saputo cogliere".

Dario Pecchia