Una targa per la giovane ballerina Benedetta

Il sindaco Andrea Tagliasacchi e la vice Chiara Bechelli, a nome dell’amministrazione comunale di Castelnuovo, hanno consegnato ufficialmente in Comune una targa al merito a Benedetta Fabbrini, 22 anni, per i brillanti risultati conseguiti in ambito artistico nel settore della danza, a seguito di un percorso intrapreso con impegno, passione e dedizione. Recentemente Benedetta Fabbrini ha conseguito la laurea magistrale presso la prestigiosa Accademia Nazionale di Danza a Roma discutendo la tesi "Dalla staticità del marmo di Carrara al movimento plastico di Canova" dedicata alla memoria del nonno Renato Tolaini. Benedetta, visibilmente emozionata, era accompagnata dalla mamma Claudia Tolaini e dalla nonna materna Antonella Comparini.

"Ho iniziato a danzare a quattro anni– ricorda Benedetta -. Gli insegnanti mi dicevano che ero una bambina che aveva delle potenzialità. Così mi convinsi a provare ad iscrivermi ad una delle scuole più importanti d’Italia. Provai l’Accademia Nazionale di Danza a Roma e fui presa. All’inizio il trasferimento non fu semplice. Ero ancora piccola, frequentavo la seconda media. Oggi però mi sono ambientata e mi trovo bene a vivere nella Capitale".

Dino Magistrelli