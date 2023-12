Una strada per Pertini: "Iniziato il percorso"

LUCCA

Ancora strascichi delle polemiche sull’intitolazione di una strada all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, dove nell’ultimo consiglio comunale maggioranza e opposizione non hanno trovato comunque una posizione comune. A ritornare sulla vicenda è Ilaria Vietina, consigliere comunale di minoranza che si dichiara comunque soddisfatta perché sono state accolte le proposte del centrosinistra, a partire dall’inserimento di un esponente della minoranza nella commissione toponomastica.

"L’ordine del giorno presentato in consiglio comunale – scrive – ha ricevuto l’approvazione con l’astensione dei consiglieri di centrodestra. Reciprocamente, con l’astensione dei consiglieri di centrosinistra, è stato approvato anche l’odg presentato dal centrodestra. Entrambi i testi infatti condividevano il proposito di confermare il procedimento che dopo questa deliberazione vedrà una preliminare istruttoria della commissione toponomastica e in seguito la necessaria deliberazione della Giunta comunale che attiverà il percorso normativo per giungere alla intitolazione". Vietina, che ricorda come la proposta sia stata ampiamente argomentata nel corso degli interventi che si sono succeduti, sottolinea anche che nel corso del dibattito sia emersa appieno l’affascinante biografia dell’ex presidente.

"Inserendo nella toponomastica cittadina la figura di Sandro Pertini – conclude – la nostra città intende proporre la sua figura come esempio e modello per sollecitare anche oggi ad adoperarsi per consolidare la democrazia, alimentare la reciproca fiducia e nella nostra comunità, costruire una convivenza fondata sulla solidarietà".

Soddisfazione arriva anche dall’ex senatore Pd Andrea Marcucci, ora presidente di Libdem, che parla di retromarcia della giunta Pardini. "Finalmente – si legge in una nota – il consiglio comunale di Lucca ha dato il via libera all’intitolazione di una strada al Presidente Pertini. Un riconoscimento che la destra bloccò in modo dissennato, bene quindi il passo indietro. Resta un ammonimento al sindaco Mario Pardini. Tutte le volte che si farà condizionare dagli estremisti che ha in giunta ed in consiglio, farà il male della città. Lucca ha un’anima moderata, che nessuno riuscirà ad estirpare".