Una strada comune è possibile "Puntiamo alle energie rinnovabili"

Una tavola rotonda in cui sono state affrontate diverse tematiche, dalla transizione ecologica, al ruolo della politica nella sfida della sostenibilità, per poi concludere ai fondi del Pnrr e alla loro importanza in questa transizione. Il confronto di ieri pomeriggio al Real Collegio ha visto come protagonisti, tra gli altri, il Governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia Luca Menesini e il sindaco Mario Pardini.

Un confronto che ha messo sul tavolo la prospettiva di tre realtà differenti – locale, provinciale e regionale – e che ha portato alla luce l’importanza della transizione ecologica, sia dal punto di vista industriale che politico.

"È sempre più evidente quanto le imprese si stiano evolvendo verso il paradigma delle industrie 4.0 ed è quindi fondamentale che la politica segua questo andamento, divenendo a sua volta una politica 4.0 - sostiene Pardini - . Purtroppo però, in molti casi, la politica non riesce a stare al passo con questa transizione ed è qui che dobbiamo entrare in gioco noi: dal punto di vista amministrativo la politica deve provare il più possibile ad accompagnare questo cambiamento e a sensibilizzare la popolazione sul tema importante della sostenibilità". La transizione ecologica deve quindi svilupparsi e nascere da una rete tra le diverse realtà e i diversi settori, coinvolgendo e sensibilizzando anche la comunità.

"C’è bisogno di un punto di svolta ed è la politica che deve fare dei passi avanti per andare incontro ai bisogni e alla transizione ecologica - aggiunge Menesini - . Questi punti di svolta si possono ottenere attraverso alleanze tra i diversi settori e le diverse realtà, il processo riguarda le imprese, ma anche la cittadinanza: si sta lavorando sulla nascita di comunità energetiche sul territorio. Possiamo affrontare insieme la sfida dell’energia in diversi modi, tra cui accelerare la burocrazia e investendo sulle energie rinnovabili, creando una forte alleanza con le popolazioni locali". Il confronto si è poi soffermato sull’importanza dei fondi del Pnrr, considerati una preziosa opportunità per favorire e accelerare questa transizione improntata e indirizzata alla sostenibilità.

"La sostenibilità è una tematica fondamentale di cui dobbiamo tener conto - conclude Giani - . Diventa necessario mettere in atto queste svolte sostenibili, in modo da evitare che il nostro pianeta diventi invivibile: le energie rinnovabili sono la chiave per ottenere questo cambiamento".