Una storia Disney sul “Dolcione” a Orentano: Torna il grande carro

Non sono nemmeno divise, non c’è confine, i territori si intersecano l’uno nell’altro attraverso il Padule. Terminato il luglio altopascese molti residenti nel Tau si sposteranno nella vicina e confinante Orentano per assistere alla sfilata del Dolcione. Una riproduzione di una storia Disney eseguita dai maestri pasticcieri con bignè al cioccolato e alla crema. Domenica 13 agosto un carro di un’altezza di circa 6 metri, una larghezza di 4 ed una lunghezza di 12 metri, realizzato su un pianale mobile, sfilerà nella strada principale del paese, ricoperto completamente di bignè. Un’attrazione veramente unica che ogni anno richiama pubblico da ogni parte della Regione e non solo. E’ stato invitato anche il presidente della Toscana Eugenio Giani. In passato questa opera d’arte con i bignè ha rappresentato vari monumenti storici italiani: dal Vaticano alla torre di Pisa , dalla Basilica di San Marco al Duomo di Firenze.