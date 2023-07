Una storia di famiglia Le tre generazioni della Lombardo "Ho iniziato nel 1973"

La terza generazione ha fatto ingresso in azienda, 50 anni di intensa e sempre più crescente attività, una forza lavoro attuale di 11 unità e un’altra sessantina di dipendenti avuti nell’arco di mezzo secolo di lavoro. Parliamo della Lombardi Silvano di Castelnuovo, conosciuta in tutta la Valle, spesso inserzionista anche sul nostro giornale, che oggi si estende alla carrozzeria, alla meccanica, elettrauto e autodiagnosi, autonoleggio e soccorso stradale h24. Fondatore è stato Silvano Lombardi, classe 1946 nell’ormai lontano 1973. "Ho cominciato a lavorare da apprendista dal carrozziere Carlo Panelli in Via Fabrizi – racconta Silvano Lombardi- che non avevo ancora 14 anni. Tutti i giorni da Gragnanella, dove abitavo, a piedi fino a Castelnuovo, andata e ritorno, e se qualche volta trovavo un passaggio, per me era una manna".

Poi l’entrata dei figli a dare manforte a papà, vero? "Il primo è stato Vittorio, il più grande, che è stato importante per avere aperto l’attività ad altri settori, a cominciare da quello meccanico.

E’ veramente un professionista, bravo e lungimirante. Poi sono arrivati Valerio, il più piccolo a rinforzare la squadra, quindi Catia, la moglie di Vittorio e, dopo aver conseguito il diploma, la nipote Chiara nel settore amministrativo a coadiuvare mia moglie Elena e da un anno, il nipote Matteo. Con i due nipoti abbiamo iniziato la terza generazione. Mia moglie ed io siamo sempre in azienda e cerchiamo di aiutare i figli con l’esperienza. Gli anni passano e la forza fisica diminuisce. Comunque non ci lamentiamo. Sono contento che alla festa dei 50 anni siano venute diverse centinaia di persone, segno che in questi anni abbiamo soddisfatto i clienti". Nel 2018 Silvano Lombardi ha ricevuto dalla Camera di Commercio l’ambito premio di fedeltà e progresso. Parlare di Silvano Lombardi è anche rivivere quasi 40 anni di storia del calcio del Castelnuovo e per qualche tempo anche del Pieve Fosciana. Infatti è dal 1986 che Silvano ha fatto parte della dirigenza gialloblù, ricoprendo un po’ tutte le cariche, da consigliere a responsabile del settore giovanile, vicepresidente e presidente della società e insieme anche sponsor del calcio castelnuovese. Avventura terminata nel giugno di quest’anno.

Dino Magistrelli