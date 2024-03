Una storia che parte da lontano: "Questo dimostra l’importanza di avere un festival del cinema"

Una storia che parte da molto lontano, che finalmente, dopo tanto impegno e sforzo ha portato i frutti sperati. Perchè l’arrivo in città del film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt non è una cosa improvvisata o nata per caso. Affonda le sue radici nel Lucca Film Festival del 2013, quando il regista per la prima volta venne in città e se ne innamorò follemente. Da quel momento, l’idea di dare la più bella delle location al maestro della cinepresa, è andata avanti sotto traccia, continuando ad aspettare tutti i pezzi del puzzle trovassero il loro posto.

"Questa è una storia che parte da lontano. Tutto è nato oltre 11 anni fa, quando abbiamo ospitato per la prima volta Peter - racconta Nicola Borrelli (nella foto), presidente del Lucca Film Festival -. E’ stato il nostro prima grande ospite internazionale. Era venuto in città per realizzare un’installazione chiamata Lucca Hubris, sulla facciata di San Francesco. Proprio da questa idea e questo primo progetto insieme, è nata la fantastica sceneggiatura per questo film. Dopo tanti anni, tanto impegno e lo sforzo di tantissime persone, dopo anche una collaborazione con tantissime realtà del territorio, siamo riusciti a realizzare questo sogno".

Un sogno che, senza una vetrina importante a livello internazionale fornse non avrebbe mai visto la luce.

"Proprio per questo crediamo molto e vogliamo sottolineare quanto sia importante per una realtà come quella di Lucca avere un festival del cinema internazionale - prosegue Borrelli -. E’ sicuramente un valore aggiunto, che dura tutto l’anno e non solo i sette giorni “canonici“del festival. Questo ci permetterà di creare progetti sempre più importanti anche per il futuro. Lucca è inimitabile, e anche stavolta l’ha confermato. Dopo “Giovani Mariti“ di Bolognini, questo è il film con più scene che faranno vedere al mondo la bellezza della città. interni ed esterni, in questo film c’è tutta Lucca e sarà sicuramente protagonista".

E poi qualche piccolo assaggio sulla trama e la storia che l’opera di Greenaway andrà a raccontare. "Il film è ambientato nel 2001, ma veranno raccontate anche storie del passato. Si andrà a scavare nelle origini del protagonista, che è Dustin Hoffam, la cui bisnonna in qualche modo ha un particolare legame con Lucca, senza voler dire niente in più".

ia.na.