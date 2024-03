Una stella di nome Ilaria. A 30 anni da Mogadiscio l’omaggio delle scuole alla giornalista uccisa

Scadono venerdì 8 marzo le iscrizioni all’evento nazionale “Una stella di nome Ilaria Alpi”, concorso rivolto a giovani e giovanissimi cittadine e cittadini delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) organizzato anche in questo trentesimo anno dall’agguato di Mogadiscio dove sono stati uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo 1994.

Si tratta di una proposta di lavoro promossa, tra gli altri, da Articolo 21, associazione nazionale per la libertà di stampa che sta diffondendo l’iniziativa a Lucca grazie al neonato presidio territoriale. Fitta la rete dell’organizzazione a livello nazionale, alla quale si aggiunge a livello locale la collaborazione fattiva del presidio di Libera Lucca “Giuliano Guazzelli” e il patrocinio della Provincia di Lucca. Non si tratta di un tradizionale concorso per le scuole, ma l’avvio e la preparazione di un evento che avrà il 24 maggio 2024 – data della nascita di Ilaria Alpi – la sua conclusione, a Roma alla presenza di autorità della Repubblica, con un riconoscimento concreto dei lavori delle scuole partecipanti, ognuna delle quali sceglierà liberamente, in piena autonomia, come orientare il lavoro in classe e inserirsi nelle linee guida proposte. Infatti, sono ammessi a partecipare lavori curriculari realizzati all’interno della didattica ordinaria delle scuole, che abbiano per oggetto lo studio e la conoscenza dei temi legati alla libertà di stampa anche al di là della figura della giovane giornalista uccisa nell’esercizio della propria professione.

Da Lucca hanno già aderito una decina di progetti, nei quali studentesse e studenti si stanno cimentando con disegni, manufatti, testi, video, social content, fumetti, foto, produzioni/esecuzioni musicali, coreutiche. Potranno essere utilizzati tutti gli strumenti della comunicazione, compresi quelli legati alle nuove tecnologie. Docenti e istituti che desiderano partecipare scelgono in autonomia le iniziative sul tema; l’associazione Articolo 21 mette a disposizione materiali documentari di libera fruizione e alcune tracce di lavoro. Scheda di adesione al link: www.ilariaalpi.it/scheda. C’è poi tempo fino al 25 aprile per consegnare gli elaborati.