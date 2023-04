Una statua in onore di Nottolini La città celebra un altro suo “figlio“

Una statua dedicata a Lorenzo Nottolini. Dopo quella a Carlo Piaggia, il Comune di Capannori onora un altro dei suoi "figli" in vista del Bicentenario dell’istituzione del Municipio, con una serie di eventi che culmineranno il 23 settembre 2023, data esatta del Decreto con cui nel 1823 nacque l’Ente oggi in piazza Moro.

Capannori ha partecipato al Bando 2023 Progetti e attività culturali indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la propria richiesta di contributo per la realizzazione e l’installazione del monumento celebrativo in onore del famoso personaggio e da via San Micheletto sono arrivati 25mila euro per l’opera, come confermato dalla determinazione numero 433 dello scorso 20 aprile. La statua a Piaggia è stata collocata di fronte alla scuola elementare, nel centro del capoluogo.

Quella che raffigurerà Nottolini senza dubbio verrà posta nei pressi dell’acquedotto. Un personaggio di notevole valore. Nato il 6 maggio 1787 a Segromigno in una famiglia numerosa, rimasto orfano di padre in età giovanile si trasferì in città presso uno zio prete che gli facilitò l’accesso al prestigioso Seminario Arcivescovile, dove si interessò agli studi tecnici. ll giovane Nottolini si mise presto in luce. Si iscrisse all’Università di Lucca, seguendo, nella facoltà fisico matematica, il corso per divenire agrimensore. Nel 1807 uno dei suoi maestri, Giovanni Lazzarini, era al servizio della allora Principessa di Lucca e Piombino, Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone. Oberato di lavoro, richiese di poter assumere il ventenne Nottolini come assistente al cantiere della Villa Reale di Marlia.

L’incarico durò diversi anni, fino al completamento dei lavori. Nel 1810 terminava gli studi ottenendo il diploma di agrimensore. Fu subito assunto nella pubblica amministrazione. Ma solo un anno dopo Nottolini otteneva una borsa di studio accordatagli dal Principe Felice Baciocchi.

Massimo Stefanini