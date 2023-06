Una statua in onore dei contadini "Memoria della nostra ricchezza Che sia da monito per i giovani"

Due metri di diametro per 7 tonnellate di marmo bianco di Carrara; questi i numeri della straordinaria opera realizzata dallo scultore versiliese Nicola Domenici su ispirazione dei Lions Club Garfagnana e del suo presidente Maurizio Lunardi. Una creazione denominata "Madre Terra", pensata in onore e omaggio al contadino della Garfagnana che, domani alle 17,30, sarà inaugurata solennemente nel comune di Castiglione di Garfagnana. La cerimonia si terrà nell’area del nuovo posteggio sulla Sp72, proprio alle porte del borgo medievale. "Desidero innanzitutto ringraziare il comune di Castiglione di Garfagnana e il suo primo cittadino, Daniele Gaspari, per avere accolto con gioia fino dal primo momento questa importante opera - commenta il dott. Maurizio Lunardi, presidente Lions Club Garfagnana -. Abbiamo voluto esaltare e porre a futura memoria quel mondo rurale fatto di fieri e tenaci lavoratori, composti da nuclei familiari con uomini, donne e spesso anche bambini che vivevano delle "buone annate" di raccolti".

"Grazie Nicola - dice poi il presidente Lunardi rivolto allo scultore -, per le emozioni che ci fai vivere con questa straordinaria opera che rimarrà nei secoli a testimonianza di una civiltà passata". I ringraziamenti si manifestano reciprocamente e arrivano anche dal sindaco di Castiglione Garfagnana, Daniele Gaspari. "Per tutta la nostra comunità è molto importante ricordare con questa opera bellissima chi, nonostante le tante difficoltà, ha continuato a raccogliere i frutti della nostra terra, con amore e passione.- interviene -. Che questa rappresentazione scultorea di Madre Terra e della figura del Contadino della Garfagnana, sia di stimolo per i pochi agricoltori oggi rimasti a lavorare a tempo pieno e per quelli che potrebbero decidere di riprendere l’impegno dei loro "vecchi".. Come amministrazione, riteniamo che questa opera realizzata in marmo dal noto sculture Nicola Domenici che il Lions Club Garfagnana ha voluto donarci con tanta generosità e sensibilità, possa diventare un punto di riferimento culturale nella storia del nostro Comune, la cui economia in passato era basata prevalentemente sull’agricoltura. Stesso discorso, secondo me, vale anche per l’intera Garfagnana".

Fiorella Corti