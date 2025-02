"Una squadra fa superare anche i momenti più duri"

Abbiamo avuto l’occasione di conoscere un istruttore di scherma dell’Associazione Puliti, venuto alla nostra scuola per farci provare questo sport. Abbiamo deciso così di intervistarlo.

La scherma come contribuisce a far crescere una comunità?"Grazie alla società sportiva e con il gruppo di squadra, uno gareggia non per sé stesso, ma per la squadra. In uno sport individuale come lo scherma ci si aiuta con il supporto morale dei compagni. È anche uno sport in cui ci si muove tanto e bisogna dosare l’alimentazione".

Hai un ricordo di un momento di difficoltà?"In una gara in Romania stavano vincendo gli avversari, volevo lasciare, ma grazie all’incoraggiamento dei compagni e dell’allenatore sono riuscito a superare le difficoltà e a vincere".

Abbiamo intervistato anche la nostra insegnante di motoria.

Cosa significa per te spirito di squadra?"Vuol dire: unione, avere un obiettivo comune e portare avanti un’idea insieme, aiutarci a superare ogni ostacolo piccolo o grande e divertirsi".

Perché hai scelto di fare l’insegnante di motoria?"Ho dedicato tutta la mia vita allo sport, perché lo amo. Insegno perché mi piace stare con i giovani, perché proprio da loro imparo".