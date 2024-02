Una sinfonia per immagini in bianco e nero

Una sinfonia inedita di immagini in bianco e nero, che ci trasportano prima sulle acque del lago di Massaciuccoli, poi sulle colline di Chiatri e sulla spiaggia di Viareggio, all’Abetone e infine anche all’estero, nei viaggi in Egitto e a New York. La mostra “Puccini fotografo“ che si apre oggi alla Fondazione Ragghianti in San Micheletto è un vero evento. Sì, stavolta è proprio il caso di utilizzare questo termine, spesso abusato e quasi svuotato di significato.

“Qual occhio al mondo, Puccini fotografo“ è un evento (da non perdere) perché ci mette di fronte per la prima volta a una serie di incredibili immagini (tutte in originale) scattate dal Maestro, che ne rivelano fin nei dettagli una passione ai più finora sconosciuta. Aprendo quei cassetti dell’Archivio Puccini escono fuori immagini che ci forniscono un punto di vista del tutto inedito: fanno emergere un artista poliedrico, moderno, fortemente proiettato verso le novità tecniche e interessato a curare in proprio la produzione stessa dell’immagine.

Dopo il 1899 Puccini acquista anche una modernissima macchina fotografica Kodak n.4 modello B panoramica (personalizzata con targhetta “G.Puccini Torre del Lago“) con cui ritrae soprattutto paesaggi, cercando però di fissare anche momenti della propria vita privata. Non è solo un hobby, Puccini sperimenta inquadrature e punti di vista insoliti: vi si legge spesso anche una certa ricerca lirica e talvolta l’orgoglio di uno spunto artistico personale. Difficile non immaginare un legame con alcune sue celebri arie mentre osserviamo queste poetiche vedute del lago di Massaciuccoli con i riflessi delle barche oppure gli ampi orizzonti marini, o ancora le suggestioni di panorami e personaggi più esotici. Insomma, non perdetevi questo prezioso patrimonio che ci racconta lo sguardo lirico di Puccini sul mondo.