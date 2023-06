Una sfilata di moda all’Atelier Ricci per sostenere le popolazione dell’Emilia

Una sfilata di moda all’insegna della solidarietà e del talento dei giovani. È questo il senso dell’evento speciale a favore della popolazione dell’Emilia in programma domani, sabato 17 giugno, alle 18 all’Atelier Ricci (Via Burlamacchi n.32), promosso da Soroptimist International Club di Lucca in collaborazione con lo stello Atelier. Una iniziativa alla quale hanno immediatamente aderito con entusiasmo gli alunni dell’ISI Machiavelli che, per l’occasione, presenteranno i modelli da loro stessi realizzati in “Omaggio a Christian Dior”, e gli alunni della classe quarta (scuola primaria di Sant’Alessio - I.C. Lucca 7), che si esibiranno con la canzone “Tutto il bello che c’è”.