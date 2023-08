Una sera a Palazzo Pfanner Visita a villa e giardino

I suoi splendidi angoli sono entrati a far parte del mondo del cinema e della tv grazie a pellicole rimaste nella storia, da “Arrivano i bersaglieri“ di Luigi Magni del 1980 a “Il marchese del Grillo“ di Mario Monicelli dell’anno seguente, il 1981, a “Ritratto di Signora“ di Jane Campion del 1996.

Ma al di là dell’aspetto cinematografico e televisivo, la dimora barocca di Palazzo Pfanner è di per se stessa uno scrigno di storia la cui costruzione affonda le sue origini addirittura a partire dal 1660. Se già una visita di per sé è di straordinarietà intensità, sicuramente suggestiva quella serale con inizio alle ore 20.30 venerdì 18 agosto grazie all’organizzazione di “Discover Pisa Lucca“.

"L’edificio, oltre a celare in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa, è stato importante anche dal punto di vista cinematografico - si legge proprio nella nota di Discover Pisa Lucca - . Il tour verrà svolto sia visitando il giardino che gli interni della villa". Ecco dunque i dettagli della visita. Innanzitutto c’è da sottolineare come sia obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il ritrovo sarà alle ore 20.30 davanti all’entrata del palazzo in via degli Asili n.33.

Per partecipare il costo è di 14 euro comprensivo del prezzo del biglietto mentre è gratuito per bambini fino a dieci anni di età. Per contatti e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonare al numero di cellulare 347.7600782.