Una scuola a misura di azienda Formazione sempre più mirata per aiutare a trovare lavoro

La scuola e le aziende del settore cartario di Lucca. Una sinergia che crea il collante tra la necessità di formare professionalità specializzate per uno dei settori traino della nostra economia, e l’esigenza di reperirle da parte delle aziende cartarie del territorio.

L’occasione per affrontare l’argomento, è stata la giornata che si è tenuta ieri nell’auditorium di San Francesco dove sono stati analizzati gli ultimi sei anni del progetto, una sorta di summit per parlare di un aggregato complesso evente per titolo "Carta, cartone, macchine per il cartario:le opportunità formative del Ptp-Start" e dove sono stati registrati i contributi di esperti del settore. A suggellare l’estratto della giornata, nel corso di una conferenza stampa, Donatella Buonriposi dell’Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, la dirigente del Polo scientifico, tecnico e professionale “Fermi-Giorgi” Francesca Paola Bini, il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti e Davide Trane, consigliere delegato per l’education sempre di Confindustria Toscana Nord.

"Il Ptp Start – afferma la dirigente Bini – di cui il Polo Fermi Giorgi e scuola capofila, si è posto l’obiettivo di realizzare un’offerta coordinata a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni". Il progetto, insomma, vede nella formazione scolastica, il trampolino di lancio per i giovani che deisderano accedere al mondo del lavoro in continua evoluzione nel settore cartario. E le aziende, in questi anni – parliamo ormai di un decennio di esperienza con l’ex Iti Fermi diretto allora da Buonriposi e proseguito con successo dall’ex dirigente scolastico Massimo Fontanelli – sempre più spesso condividono i percorsi formativi degli studenti secondo le nuove rivoluzioni tecnologiche e industriali.

"Siamo partiti da un rapporto scuola-aziende improntato sulla conflittualità – sottolinea Buonriposi – quando cominciavamo a portare la scuola dentro le aziende; oggi le cose sono cambiate e le richieste di nuovi professionisti partono dalle aziende in un rapporto reciproco e leale; non è vero – ribadisce – che facciamo una manipolazione di cervelli, semplicemente andiamo incontro a un’esigenza, quella delle nostre industrie, formando specialisti che oggi sono molto richiesti, anzi, non bastano a garantirne il fabbisogno e rappresentano il futuro". Buonriposi e Bini, si concentrano sulla bontà del progetto, anche in termini di sicurezza, sia durante i laboratori all’interno delle scuole che nelle aziende: "Il nostro impegno per la sicurezza è incessante – spiega Bini – e con le agenzie formative seguiamo progetti seri, uno fra tutti si chiama “Sapere Sicuro” che vede la partecipazione di esperti della sicurezza dell’azienda sanitaria; così come sviluppiamo consapevolezza nell’ambito dell’educazione civica, affinché i nostri stidenti siano sempre informati e adeguati".

Anche Pieretti è netto sulla sicurezza: "La nostra attenzione – dice l’esponente degli industriali, è sempre alta, che si tratti di studenti o di lavoratori; le aziende, oggi, hanno fatto un percorso che doveva colmare difficoltà dal punto di vista formativo; Lucca, siamo contenti di affermarlo , oggi esprime un distretto, anche se è riduttivo chiamarlo così, in grado di avere a disposizione, grazie a questo progetto, figure professionali idonee e ben formate". Dell’importanza della formazione ha parlato anche Davide Trane, spiegando "quanto sia mutata, rispetto solo a pochi anni fa, questa esigenza".

