Una rotatoria sulla Fondovalle a Gallicano

Una vera rivoluzione in arrivo per la viabilità nel comune di Gallicano all’altezza dello svincolo sulla strada provinciale 20 Calavorno-Campia che sarà completamente ridisegnato con una rotatoria al km 9+500. L’obiettivo è snellire e mettere in sicurezza i notevoli volumi di traffico che insistono in questa zona della Fondovalle.

La Provincia, con un atto firmato dal presidente Luca Menesini, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento che fa parte del pacchetto di opere dedicate al miglioramento della viabilità delle Aree interne del territorio fino al 2026, autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Lo svincolo in questione riguarda lo snodo tra la strada provinciale 20 sulla via di Fondovalle, via Debbiali e via della Repubblica. Uno svincolo a raso caratterizzato da intensi volumi di traffico sia di mezzi pesanti sia leggeri. Attualmente l’incrocio è organizzato in modo da non consentire l’attraversamento diretto della Sp 20 e le manovre di svolta e immissione sono regolamentate da isole spartitraffico, aventi la funzione di canalizzare i flussi veicolari.

La rotatoria che sostituirà lo svincolo prevede non solo maggiori livelli di sicurezza stradale attraverso l’eliminazione dei cosiddetti "punti di conflitto", ma anche una regimazione più razionale dei flussi di traffico, consentendo maggiore flessibilità nella scelta dei percorsi, senza contare che il rondò induce gli utenti, come noto, a moderare la velocità.

Una soluzione – da sviluppare nel successivo livello di progettazione – che soddisfa i requisiti geometrici e funzionali dettati dalle vigenti normative tecniche di settore. Dopo aver affidato, la scorsa estate, gli incarichi professionali per elaborare il progetto di fattibilità tecnico economica definitiva, i prossimi passaggi da parte della Provincia saranno relativi al progetto definitivo, la cui approvazione consentirà l’avvio dell’iter delle domande di contributi ad Enti Superiori, come, tra gli altri, Regione Toscana, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nonché la partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento dei fondi necessari alla progettazione esecutiva e al conseguente avvio dei lavori.

Fiorella Corti