Una piazza di spaccio in salotto. Smantellato market della droga

"Quando ti ritrovi invischiato in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che puoi". Torna utile l’incipit del film cult “Paura e delirio a Las Vegas“, per raccontare l’operazione dei carabinieri di Lucca, che hanno smantellato un gigantesco supermarket di droga. E la lunga lista di sostanze raccontante di Johnny Depp nell’iconica pellicola, sembra poca cosa a tutto quello che i militari hanno trovato nell’appartamento di un lucchese di appena 22 anni. I fatti risalgono a domenica pomeriggio, e tutto nasce quasi per caso. Una ragazzina di Lucca, di 17 anni, scrive un messaggio di aiuto ad un amico, non si sente bene, non sa dove si trovi, e poi non risponde più al telefono per lunghi e interminabili minuti. Vengono subito avvertite le forze dell’ordine, con i carabinieri che riescono a geolocalizzare e rintracciare la giovane. Era in via San Donato, da sola, sotto la battente pioggia, in evidente stato confusionale. La diciassettenne era sotto l’effetto di un pesante mix di droghe, che l’aveva decisamente scossa. I militari l’hanno subito soccorsa e portata a fare tutti gli accertamenti del caso, lasciandola nelle mani del personale sanitario. Sono partite subito le indagini che in poco tempo hanno consentito l’individuazione dell’abitazione del presunto spacciatore. Alle 21 di domenica, è scattata la perquisizione dei carabinieri della stazione di Nozzano, insieme ai colleghi della radiomobile e della sezione operativa della compagnia carabinieri di Lucca. All’interno dell’abitazione hanno trovato L.R., un ragazzo lucchese di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine e in precedenza arrestato per spaccio di hashish, e la sua compagna di 18 anni, che si era trasferita nell’appartamento da poco. Si aspettavano naturalmente di scovare in qualche anfratto buone quantità di sostanze stupefacenti, ma neanche i militari avevano idea di cosa nascondeva quell’appartamento. Un vero e proprio centro di smistamento di droga, di ogni tipo, forma e colore. La lista è lunghissima, a partire da 36 grammi di marijuana in una confezione sottovuoto, 61 grammi di hashish già divisi in dosi, 21 grammi di ketamina, una droga sintetica, già confezionata in dosi e 13 grammi di mdma, comunemente chiamato ecstasy.

Ma non finisce qui, c’erano anche 8 grammi di eroina, quasi un grammo di lsd, uno degli allucinogeni più potenti in circolazione, 13 boccette di metadone, ovvero un oppioide sintetico, 25 grammi di funghi allucinogeni in una confezione sottovuoto e 2 grammi di cannabinoide sintetico. A questo si deve aggiungere 57 compresse di fentanil, un potente analgesico, 81 compresse di oxycontin, un farmaco antidolorifico della famiglia degli oppiacei e quasi 2 etti di mannitolo, una sostanza che viene usata per tagliare la droga. Ma le sorprese non sono finite, perché è stato trovato anche un lingotto di oro puro di 50 grammi e banconote di piccoli tagli per 3000 euro. A stupire, però, è stata la grandissima quantità di materiale usato per le spedizioni. Scatole di buste e sacchetti, fogli di francobolli, distinte per raccomandate e anche porta pillole, provette con il dosaggio per le polveri, materiale per sottovuoto e imballaggio. Tutti indizi che lasciano ipotizzare come il lucchese fosse a capo di un grande giro di spaccio, non solo in città, ma che spedisse un po’ ovunque. Raccoglieva droga da tutta Europa e non solo, per poi rivenderla tramite social.

Tramite corriere, di persona o tramite le poste poco importava, il ragazzo, nullatenente, aveva in mano una vera e propria piazza di spaccio direttamente dal salotto del suo appartamento. Terminata la perquisizione, il 22enne è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per capire la posizione della fidanzatina. Al momento è stata deferita in stato di libertà dai carabinieri.

Iacopo Nathan