Una petizione per la bretellina. I cittadini chiedono interventi

Una petizione con una cinquantina di firme per sollecitare l’amministrazione comunale nella realizzazione della famosa (nel senso che se ne parla da anni) bretellina di collegamento tra via Ciarpi e la rotonda di località Ginesi, nei pressi del complesso commerciale Esselunga. I residenti della zona si lamentano per il continuo passaggio dei Tir che si devono recare a diverse realtà produttive che sono ubicate in quella strada, alcune di notevoli dimensioni. "Siamo nella zona ovest, al confine con Salanetti. nel territorio di Capannori e vogliamo far presente il disagio ultratrentennale che viviamo a livello di inquinamento; rumore; pericolo visto il transito dei mezzi pesanti; danni, con le manovre dei veicoli che spesso travolgono cancelli e muretti di recinzione – dichiarano gli abitanti – e chiediamo a chi amministra il Comune i tempi di realizzazione del collegamento o con via del Centenario o con la rotonda dei Ginesi. Vogliamo conoscere gli interventi assunti o da assumere nell’immediato, considerando anche il volume di traffico elevato verso Salanetti, che ricade tutto su Porcari". "Quali sono i provvedimenti adottati per tutelare la stabilità degli edifici, sottoposti a notevoli vibrazioni con il passaggio dei camion di grosse dimensioni e per difendere l’incolumità personale delle persone. Gradiremmo conoscere – concludono i cittadini – anche i tempi per la riasfaltatura del manto stradale dopo la posa in opera delle tubazioni che ne hanno causato il dissesto".

Della bretellina di collegamento si è parlato spesso nelle varie campagne elettorali, ma senza esito. "Ne hanno discusso ma senza mai arrivare ad una fase concreta – chiosano i residenti – e non sappiamo il motivo, visto che per l’opera le aziende stesse sarebbero disposte a contribuire per reperire le risorse finanziarie. Il Municipio di Porcari ha sempre pubblicizzato di essere virtuoso sotto il profilo economico, si parlava persino di "tesoretto" tempo fa, quindi potremmo attenderci investimenti su un problema concreto come il nostro che angustia molte famiglie, penalizzate anche per qualità della vita. Capiamo le esigenze del lavoro e delle aziende, ma vi sono anche le esigenze delle persone". Questioni nate per i piani regolatori di un tempo che prevedevano industrie e aree residenziali a pochi metri, per una commistione che porta disagi.

Massimo Stefanini