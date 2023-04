Una passione nella passione Le meraviglie vintage dei collezionisti di calcio

Una passione nella passione. La passione principale è quella che Pier Paolo Pasolini definiva "l’ultima manifestazione sacrale della vita", ovvero il calcio; la passione derivata è quella per gli oggetti vintage di quel mondo. Un mondo che è ancora vivo e vegeto e che periodicamente si dà appuntamento per scambiare oggetti più o meno ricercati dai collezionisti.

Stavolta questo piccolo mondo all’interno del grande mondo pallonaro si è ritrovato a Lucca.

La riunione nazionale di Unioncollezionisti è stata ospitata ieri mattina presso il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa e gestito dalla cooperativa dei tifosi rossoneri di Lucca United.

Venticinque espositori, principalmente dalla Toscana e dalla Liguria, per un appuntamento che si ripete ormai da tanto tempo due volte l’anno, l’occasione per scambiare o acquistare maglie d’epoca, gagliardetti, spille, oggetti di editori, dai giornali d’epoca ai libri, e tanto altro ancora. Molti gli oggetti in esposizione della Lucchese, ma sui banchi c’è stato modo di girare tutto il globo calcistico per i tanti visitatori che si sono ritrovati allo stadio.

E’ stata, quella di ieri, una mattinata piena di scambi, acquisti per un pubblico principalmente di mezza età ma erano presenti anche alcuni giovani, sotto la regia proprio di Lucca United che con Luca Mandoli e Francesco Pellegrini ha messo a disposizione dell’evento i locali del museo.

La riunione di Unioncollezionisti va avanti ormai dal 1979, come sottolinea il presidente Gianni Lavarello che è arrivato da Genova: sui banchi di questi appassionati è possibile trovare vere e proprie "chicche" per gli amanti del calcio, soprattutto di quello ricco di fascino e molto meno plastificato di quello attuale.

Gagliardetti degli anni ‘50 e ‘60 ricamati a mano, sciarpe di tifosi che ormai hanno 50 e passa anni di vita, maglie di giocatori veramente usate in campo che fanno volare la mente a ricordi persi nel tempo. A partite epiche e ricordi indelebili. Tra gli oggetti che tirano di più, le maglie dei giocatori in lanetta, stile anni ‘60 e ‘70, ma anche i gagliardetti delle squadre sempre di quegli anni d’oro di un calcio più vivo e ruspante.

Fabrizio Vincenti